Lidl врывается на украинский рынок: променяют ли украинцы АТБ на конкурента

Рассказываем, в чем привлекательность Lidl для украинцев.





Немецкая сеть супермаркетов Lidl планирует выйти на украинский рынок и готовит интересные предложения для потребителей.

Главный фактор, который привлечет людей в Lidl – это любопытство. Многие пойдут в супермаркет для сравнения с украинскими сетевыми супермаркетами.

Как рассказала гендиректор сети Metro Елена Вдовиченко, рынок ритейла в Украине довольно свободен, а значит, Lidl имеют много предложений для потребителей. У компании собственный импорт и товарные марки.

Украинцев гарантированно привлечет:

огромный выбор товаров. В Lidl более 2 тысяч уникальных продуктов по доступной стоимости;

уникальные фреш-категории – продукты собственного производства: кулинария, выпечка, фаст-фуд, копчености;

качественные собственные и импортные товары.

Низкая цена

Еще один показатель, который привлечет украинцев – доступные цены на товары.

По словам Елены Вдовиченко, доступная цена объясняется несколькими факторами. Lidl закупает товар крупными партиями, а значит, может контролировать себестоимость. Компания не нуждается в посредниках, которые повышают цену. При этом у Lidl ограниченный ассортимент, но это не влияет на популярности сети.

Где откроют первый магазин сети Lidl

Первый супермаркет сети, которая станет серьезным конкурентом для АТБ, может появиться о Ивано-Франковске. Об этом ранее рассказывал глава города.

Он рассказал, что гипермаркет «Ашан Украина» не откроется в ближайшее время из-за пандемии коронавируса. При этом эксперты считают, что открытие Lidl займет больше года. И это при том что компания не делала официальных заявлений об открытии в Украине. А учитывая неопределенную политическую ситуацию в Украине и угрозу войны, ждать открытия Lidl в ближайший год точно не стоит.

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