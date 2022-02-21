Конец бедности: с кем вступить в союз разным знакам зодиака, чтобы разбогатеть

От знаков зодиака партнера зависит не только счастье, но и материальное благополучие. Один партнер может приумножить богатство второго, а другой может стать транжирой и лишить партнера всего. С кем же вступить в союз, чтобы забыть о бедности, рассказывает астролог.





Овен

Если вы умеете зарабатывать деньги, обратите внимание на стихии Воздуха. Представители Водолеев и Весов помогут приумножить финансы. А вот Скорпионы быстро разорят Овнов.

Тельцы

Союз Тельца и Скорпиона сулит финансовый успех. Также представителям знака стоит строить союз с Водолеями. Идеальные партнеры для этого знака: Львы, Овны, Стрельцы.

Близнецы

Если представители этого знака желают привлечь деньги, им нужен партнер, рожденный под знаком Льва. А вот Козероги, Тельцы и Девы смогут улучшить свою финансовую ситуацию. Близнецам стоит избежать Скорпионов, чтобы не лишиться всего.

Раки

Ракам нужно искать партнера среди огненных знаков. Львы, Стрельцы или Овны помогут улучшить финансовое положение. Также сгодится союз с Тельцом, ведь Раки принесут им финансовый успех.

Львы

Чтобы разбогатеть, представителям знака стоит поискать партнера среди Близнецов. Такой союз поможет привлечь деньги. Также сгодятся Львы и Водолеи. А вот Скорпионов стоит избегать, иначе можно остаться без ничего.

Девы

Если Девам нужны деньги, лучший партнер для них – Скорпионы. Не менее удачный союз будет с представителями огненной стихии.

Весы

Отношения с Весами помогут всем, кто хочет заниматься предпринимательством. А вот если Весы хотят разбогатеть, то им помогут только Стрельцы.

Скорпион

Скорпион вряд ли принесет богатство своей половине. Союз из Скорпионом не ухудшит финансовое положение Козерогов. Дев и Тельцов. Сами Скорпионы получат выгоду от союза со стихиями Огня.

Стрелец

Чтобы привлечь богатство, Стрельцам нужно вступать в союз с Весами или Водолеями. Такие отношения принесут пользу обеим. Стрельцы, Девы и Козероги сделают представителей этого знака чрезвычайно богатыми и успешными.

Козерог

Если представитель этого знака выберет Скорпиона, ему придется обеспечить обеих. Но Козерог с этим справится. Также доход будет на высоком уровне, если выбрать Льва, Овна или Стрельца.

Водолеи

Представителям знака подойдут огненные стихии: Львы, Овны, Стрельцы. Также финансовый успех обеспечен, если Водолей решит связать жизнь с Тельцом или Весами. А вот Скорпионов лучше сторонится.

Рыбы

Финансовый успех ждет Рыб, если они выберут Овна. Однако эти знаки могут не сойти характерами. В то же время Рыбы отлично ладят с Девами, Тельцами и Козерогами, но такой союз не сделает их обеспеченными.

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