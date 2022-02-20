Вас раскрыли! Астрологи рассказали, какие слабости характерные для разных знаков зодиака

Астрологи в один голос утверждают, что сочетания звезд отражаются на слабостях, характерных для разных людей. Звезды определяют характер человека, а также его неприятные черты и слабости.





Овны

Из-за своих амбиций представители знака обожают соревноваться со всеми. Часто они становятся одержимые победой. Овнам стоит научиться радоваться моментам.

Тельцы

Представители знака обожают комфорт. Они часто склонным к гедонизму и чревоугодию. Тельцы готовы признать свои слабости, если взамен получат все, что желают.

Близнецы

Представители знака бывают двуличными и неискренними. Они готовы идти на все, чтобы добиться своих целей. Они пойдут по головам, чтобы добиться повышения на работе или надбавку к зарплате.

Раки

Представители знака любят жить без обязательств. Гражданский брак – это о них. Хотя в наши дни такое не редкость, но подобные желания не всегда воспринимаются их партнерами.

Львы

Представители знака постоянно нуждаются во внимании и восхищении. Львы часто высокомерные и самоуверенные. Они не всегда понимают, что обижают близких.

Девы

Представители знака считают себя умнее других, поэтому часто критикуют всех и вся. Конечно, об этом никто не знает, ведь в глаза они говорят совсем другое.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, обожают отдыхать и расслабляться. Если решены все важные дела, представители знака охотно будут отдыхать. Но они никогда не смогут добиться идеального равновесия между всеми сферами своей жизни.

Скорпионы

Представители знака очень чувственные и страстные. В то же время они очень гордые, из-за чего измена для них недопустима. Скорпионы не позволяют себе проявлять слабость.

Стрельцы

Представители знака очень уверенные с себя. Они считают, что у них замечательное чувство юмора, но это не так. Однако никто им об этом не говорит.

Козероги

Люди, рожденные под этим знаком, одержимы деньгами. Они могут превратиться в трудоголиков, но вовсе не потому, что любят работу, а из-за страха бедности. Также для Козерогов характерна скупость.

Водолеи

Представители знака всегда делают так, как считают нужным. Они признают только свой авторитет и сильно гордятся этим.

Рыбы

Рыбы боятся трудностей. Даже способные представители знака закапывают свой талант. Они не любят трудиться ради достижения целей и часто страдают от упущенным возможностям.

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