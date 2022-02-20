Сыр с плесенью и переклеенные стикеры: как в супермаркетах украинцам подсовывают опасные продукты

В «Мегамаркете» в Киеве эксперты обнаружили килограммы просроченных сыров, тортов и ягод с плесенью. На части товаров переклеены стикеры со сроками реализации.





Такой результат показала проверка торговых залов крупных сетей супермаркетов, которую провел исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Видеоролик выложен на его YouTube.

В крупном супермаркете столицы эксперт обнаружил сыр с плесенью на срезе. Вероятная причина – плохая обработка ножей, которым нарезали продукт.

Плесень обнаружилась на другом кусе сыра, но уже в фабричной упаковке. Продукт мог испортиться из-за разгерметизации упаковки. Заплесневевший сыр найдет и в «Эко-маркете». От такого продукта может быть что угодно: от аллергии до серьезного пищевого отравления. А стоит этот сыр аж 870 гривен.

Также плесень оказалась на ягодах. Упаковку гнилой ежевики продавали за 237 гривен.

В тех же магазинах продавали просроченные торты. Конечная дата реализации «отстала» на день от реальной.

Колбаса, которая считается скоропортящимся продуктом, хранилась не в холодильнике, а в ящике под прилавком.

Утиное мясо тоже хранилось не в холодильнике и уже было просроченным. Утиные крылья в фабричной упаковке стали синюшными из-за попадания воздуха в герметичную упаковку.

В кулинарном отделе «Эко-маркета» были блюда, изготовленные 3 дня назад. Продавец сказала, что повара нет уже 2 дня, а значит, и свежих блюд. При этом администратор уверяет, что просроченные товары просто не успели убрать с витрины.

В обоих супермаркетах переклеивают ценники. К примеру, под новым стикером можно обнаружить старый с просроченной датой.

Все испорченные товары сняты с оборота.

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