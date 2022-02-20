6 женских имен, обладательницы которых могут стать алкоголичками

Какие женские имена имеют отношение к древним божествам и покровителей вина.





Обладательницам некоторых женских имен нужно очень осторожно относиться к алкоголю. Так считает астролог и экстрасенс Андрей Харриск.

Он уверен, что всего шесть женских имен сильнее всего подвержены проблеме с алкоголем. А дело в том, что имена слишком похожи на древние божества – покровителей вина.

Так кому из женщин лучше не связываться с алкогольными напитками?

Ирина

Две буквы «И» в имени имеют отношение к китайской божественной виноварительнице Ий-Ди.

Кристина

В этом имени тоже скрываются сразу две буквы «И». Это имя близкое по энергетике с Ириной. То есть Ий-Ди одинаково негативно влияет на судьбу обеих носительниц имени.

Юлия

Если рассматривать старинные транскрипции имени, то его можно сопоставить с галльским божеством по имени Скуллус. Его обычно изображали с чашей вина.

Маргарита

Буква «М» и сразу три буквы «А», что роднит Маргариту с Ацтекской богиней Майауатль. Она отвечала за плодородие и агаву. А из агавы, как вы знаете, делают текилу.

Ольга

Буквы «О» и «А» в одном имени имеют отношение к богине ирокезов –Онате. Она считалась дарительницей кукурузы и алкогольного бурбона.

Дарья

Дарья тесно связана с богом Дионисом. А как вы, наверняка, знаете, Дионис отвечал за вино и виноделие в греческом пантеоне.

Но не стоит полагаться лишь на мнение астрологов и эзотериков. Независимо от имени, регулярное употребление алкогольных напитков вызывает зависимость. Ваше здоровье в ваших руках, поэтому употребляйте спиртное с умом.

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