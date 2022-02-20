Необъяснимые способности: ТОП-5 знаков зодиака, обладающих особой силой

Часто люди мечтают об уникальных способностях, недоступным другим. По словам астрологов, дата рождения не только определяет судьбу, но и связи человека с потусторонним миром. Считается, что некоторые знаки могут то, чего не могут другие.





Девы

У представителей этого знака отлично развита интуиция. Они всегда чувствуют, если что-то идет не по плану. Внутренний голос часто дает подсказки и Девы всегда следуют им. Если им недостаточно подозрений, они всегда могут обратиться к звездам, ритуалам или гаданию, чтобы убедиться в своей правоте.

Близнецы

Представители знака очень непредсказуемые и двойственные. Неудивительно, что они живут на границе двух миров – реального и потустороннего. Им снятся вещие сны, и они умеют их расшифровывать. Если постараться, Близнецы смогу развить настоящий дар предвидения.

Раки

Эмоциональность и сочувствие этого знака позволяет ему отлично понимать свои чувства и разбираться с чувствами окружающих. Раки могут и умеют гадать на картах, но не ради наживы или личной выгоды. Этому знаку нужно знать о происходящем, так им спокойнее. Чистая энергетика Раков позволяет им заранее знать, что их ждет впереди.

Скорпионы

Представители этого знака очень упрямые и страстные, при этом они умеют очаровывать. Необъяснимый магнетизм – часть дара. Причем это касается всех аспектов: от личной жизни до ведения бизнеса. Скорпионы быстро понимают, как все устроено и часто используют свои способности для манипуляции людьми в своих целях.

Рыбы

Представители знака очень тонкие натуры. Это позволяет им предугадывать события. Часто эти предсказания никак не связаны с Рыбами – им больше понятны мотивы других. Зато Рыбы могут дать дельный совет близким. А еще, они никогда не попадут в сомнительную авантюру, ведь им сразу понятно, каким будет исход.

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