Украинцев беспокоят камеры, установленные в банкоматах: фиксируют ли они PIN-код?

Украинцы пользуются банкоматами очень часто. Каждый день мы снимаем миллионы гривен по всей стране. Банкоматы имеют практически все банки, и принцип их работы схож. Но есть определенное отличия.





На некоторых банкоматах камера установлена, а на некоторых – нет. К примеру, клиенты Приватбанка уже давно заметили на банкоматах камеру, а вот для клиентов Ощадбанка это стало сюрпризом.

По крайней мере, один из них пожаловался на горячую линию Ощадбанка и даже потребовал видео с этой камеры. Мол у него есть подозрение, что на видео видно, как он вводит ПИН-код, ведь камера направлена ​​прямо на клавиатуру. В банке на это мгновенно среагировали.

Говорят, камеры автоматически отключаются, когда клиент вводит ПИН-код

В Ощадбанке отреагировали на это обращение и даже продемонстрировали мужчине видео, точнее картинку с обзором, который фиксирует камера. На видео действительно полностью видна клавиатура, но в банке заявляют, что как только клиент начинает вводить секретные четыре цифры, то камера автоматически отключается. Так ли это или нет, проверить не удалось. В банке говорят, что камеры в банкоматах и ​​терминалах это обычное дело. Так банк фиксирует факт снятия наличных денег, чтобы затем в случае чего иметь это как доказательство.

Ранее несколько клиентов ПриватБанка тоже жаловались на камеры

Еще раньше с идентичной жалобой, но уже в ПриватБанк обращалось несколько их клиентов. Люди считают, что таким образом любой работник банка может получить доступ к их личным данным, и это недопустимо. В ПриватБанке отреагировали почти так же, как и в Ощаде, за исключением небольшой детали. Во многих банкоматах появились защитные козырьки над клавиатурой, которые закрывают ее от камер. Ну а там, где такой защиты нет, людям рекомендуют просто прикрывать цифры рукой.

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