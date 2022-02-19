Українець вторгував 45000 грн. за 10 копійок: чим унікальна монета?

В Україні регулярно проводяться онлайн-аукціони на спеціальних платформах, де зареєстровані різноманітні колекціонери. Там же є нумізмати, і просто любителі всіляких рідкісних, або унікальних штуковин.





Все частіше українцям вдається виторгувати чималі гроші за здавалося б непотрібну нікому річ. Ці історії спонукають й інших поритися у своїх ящиках та далеких закутках, а раптом і у вас є щось цікаве, що сподобається “мисливцям за скарбами”.

Відтак недавно чоловік продав звичайних 10 копійок за 45 000 грн. Щасливчик ймовірно й сам не знав, що ця монета так може коштувати, адже початкова ціна за лот становила лише 1 гривню. То що ж за копійку мав чоловік, та чи є ще такі в Україні?

Мова про 10 копійок 1992 року випуску з нестандартними габаритами

Монету виставили на аукціон з мінімальним описом. Виявляється, це копійка, яку виготовили в 1992 році, і вона не з традиційної алюмінієвої бронзи, а з алюмінію. Це не зовсім типово і таких монет не так вже й багато, але кілька сотень ще точно знайдеться. Через матеріал виготовлення, копійка важить набагато менше, ніж стандартних 10 копійок. Її вага лише 0,6 г, тоді як стандарт 1,7 г. Трохи відрізняється від стандарту й діаметр та товщина монети.

За лот боролося кілька десятків покупців

Спочатку ці торги не передбачали нічого незвичайного. З ціни в 1 гривню, хтось зробив ставку до двох гривень, потім до 6, 8 і от після восьми гривень, хтось підвищив ставку одразу до 22 000 грн. Це звісно ж привернуло увагу інших покупців і почалася справжня боротьба. Торги завершилися 13-го лютого, і продавцю вдалося виручити 45 000 грн. Загалом, за кілька днів було зроблено 55 ставок.

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