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Одинак ​​або сім’янин: як за датою народження дізнатися, що чекає у коханні

19.02.2022
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Фахівець із нумерології Валерія Невлер розповіла, як цифри впливають на сімейне щастя. Вона вважає, що дата народження суттєво впливає на особисте життя. Кожен день відповідає нумерологічній матриці або по-іншому – «Квадрату Піфагора». Розрахувати цю цифру можна на спеціальних сайтах.


Тривале очікування

Якщо у вашому секторі «Сім’я» цифра від 0 до 3, це говорить про знижену асоціативність. Вам більше подобається чекати на активні дії з боку, ніж діяти самому. Але за словами експертів, за такого розкладу можна не дочекатися свого лицаря. Для його появи потрібні певні умови.

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Часта зміна партнерів

Якщо в секторі «Сім’я» цифра 2, це означає, що часто може бути розрив відносин. Тобто, якщо заходить мова про з’ясування стосунків, перша думка, яка спадає на думку – «Все, мені пора».

Такі люди частково приречені на самотність. Вони не визнають своєї провини, і якщо вони не докладуть зусиль, щасливого шлюбу їм чекати не варто.

Довгострокове відношення

Цифра 4 та 5 у секторі «Сім’я» – це стандарт. Такі люди вміють слухати партнера та вирішувати будь-які ситуації. Вони завжди зрозуміють та допоможуть. Але в той же час такий персонаж часто розслаблює свого партнера і бере відповідальність за стосунки на себе, що виявиться надто важким тягарем.

Приречені на самоту

Якщо коефіцієнт «Сім’я» 5 і вище, це говорить про те, що така людина шукатиме ідеалу. У цієї людини завищені вимоги до сімейних цінностей. Якщо людина знайде пару з такими ж поглядами на сімейне життя, це буде щасливий тандем. Інакше людина буде самотньою, так їй буде набагато краще, ніж у парі з ким попало.

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19.02.2022
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