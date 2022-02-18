Україна здобула першу медаль на Олімпіаді в Пекіні: її власника прозвали справжнім романтиком

В Пекіні триває Олімпіада 2022, де бореться за перемогу чимало спортсменів з України. І от нарешті перша срібна медаль — дуже довгоочікувана. Її виборов Олександр Абраменко — фристайліст, який на попередніх Зимових Олімпійських іграх привіз з Південної Кореї золото.





Абраменко став чемпіоном у 2018 році, і цьогоріч теж суттєво прославився. Він виконав один з найскладніших трюків у лижній акробатиці та переміг у підсумку спортсмена із Росії. За роки Незалежності це вже дев’ята медаль, яку спортсмени привозять в Україну з зимових ігор.

33- річного спортсмена вже прозвали справжнім українським романтиком

Після того, як Абраменко завоював срібло ним активно почали цікавитися користувачі соціальних мереж. Одразу ж було знайдено профіль Олександра в Інстаграмі, де він регулярно публікує особисті світлини. Там чимало знімків на природі, де спортсмен не просто банально позує, а знову ж виконує всілякі трюки та намагається зробити цікавий кадр.

Багато фотографій є й з коханою дружиною. Їй спортсмен регулярно присвячує романтичні дописи, та зізнання у коханні.

Є у подружжя й малюк, якому немає ще й одного року. Пара багато подорожує, про що свідчить чимало знімків з Нью-Йорку, Венеції, Буковелю та багатьох інших мальовничих місцин. Якби не сімейний статус спортсмена, то відбою від шанувальниць точно не було б, адже попри сімейні світлини, Абраменко публікує й чимало кадрів зі своїх тренувань, де гарно видно чудову спортивну фігуру чоловіка.

Народився український чемпіон в місті Первомайському Харківської області в сім’ї військового. В 10 років сім’я переїхала в Миколаїв, де хлопець і почав активно займатися спортом. Як бачимо, це дало відмінні результати.

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