Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде в Пекине: ее владельца прозвали настоящим романтиком

В Пекине продолжается Олимпиада 2022, где борются за победу многие спортсмены из Украины. И вот, наконец, первая серебряная медаль — очень долгожданная. Ее завоевал Александр Абраменко – фристайлист, который на предыдущих Зимних Олимпийских играх привез из Южной Кореи золото.





Абраменко стал чемпионом в 2018 году и в этом году тоже существенно прославился. Он проделал один из самых сложных трюков в лыжной акробатике и победил в итоге спортсмена из России. За годы Независимости это уже девятая медаль, которую спортсмены привозят в Украину из зимних игр.

33-летнего спортсмена уже прозвали настоящим украинским романтиком

После того, как Абраменко завоевал серебро, им активно начали интересоваться пользователи социальных сетей. Сразу же был найден профиль Александра в Инстаграмме, где он регулярно публикует личные фотографии. Там немало снимков на природе, где спортсмен не просто банально позирует, а опять же выполняет всевозможные трюки и пытается сделать интересный кадр.

Много фотографий есть и с любимой женой. Ей спортсмен регулярно посвящает романтические сообщения и признания в любви.

Есть у супругов и малыш, которому нет еще одного года. Пара много путешествует, о чем свидетельствует немало снимков из Нью-Йорка, Венеции, Буковеля и многих других живописных мест. Если бы не семейный статус спортсмена, то отбоя от поклонниц точно не было бы, ведь, несмотря на семейные фотографии, Абраменко публикует и немало кадров из своих тренировок, где хорошо видна замечательная спортивная фигура мужчины.

Родился украинский чемпион в Первомайске Харьковской области в семье военного. В десять лет семья переехала в Николаев, где парень и начал активно заниматься спортом. Как видим, это дало отличные результаты.

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