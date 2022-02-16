ТОП-5 худших мужей по знаку зодиака

Далеко не все мужчины созданы для семейной жизни. Астрологи убеждены, что сразу 5 знаков зодиака не могут стать достойными партнерами для создания крепкой и счастливой семьи. Кто же они?





Скорпионы

Представители знака считаются ужасными упрямицами. Они терпеть не могут чужие недостатки. Именно по этой причине из Скорпионов получаются отвратительные мужья. Они умело манипулируют и заставляют жену полностью подчинятся.

В постели представители знака страстные и чуткие, но в остальных аспектах семейной жизни они превращаются в монстров. Ревнивые, обидчивые и самовлюбленные Скорпионы – худшие партнеры для создания семьи.

Близнецы

Второе место занимают Близнецы. У представителей этого знака постоянно меняется настроение. Сегодня они добрые и верные, а завтра изменяют с другой и подымают руку.

Близнецы быстро влюбляются и быстро теряют интерес. В браке такому мужчине будет скучно, вероятно, он будет искать любовницу. Причем далеко не всем нужен развод, они просто хотят разнообразия. Такой у них характер.

Водолеи

Представители этого знака ужасные собственники. Они постоянно ревнуют свою женщину к другим и требуют внимания. Часто Водолеи требуют от супруги прекратить обращаться даже с подругами.

Мужчины, рожденные под этим знаком, часто превращают квартиру в золотую клетку для женщины. Они заставляют возлюбленную уйти с работы и полностью посвятить себя быту. Согласитесь, такой мужчина вряд ли способен любить по-настоящему.

Львы

Главная причина непригодности к семейной жизни Львов – прирожденное лидерство. Представители знака не готовы слышать жену, они всегда делают по-своему.

А еще, Львы обожают, когда женщина их хвалит. Также представители знака часто ревнивые, они заставляют свою возлюбленную одеваться скоромнее и упрекают в чрезмерной открытости. Иногда доходит до того, что Львы ревную жену даже до подруг.

Овны

Представители знака очень невнимательные. Они не ценят усилий своей половины. Овен никогда не помоет посуду.

Представители знака любят упрекать супругу. Они готовы составить целый список провинностей. Довести до слез для Овнов проще простого. Они не умеют слушать и извиняться.

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