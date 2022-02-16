Ледяная полная Луна, которая будет в феврале, сокрушительно повлияет на трех знаков Зодиака

Сейчас продолжается Ледяное полнолуние, это Зимняя полная Луна, которая продлится в период с 16-го по 18-е февраля. В это время некоторые могут чувствовать раздраженность, некоторые могут чувствовать себя не совсем хорошо.





Мучают головные боли, апатия, депрессивные настроения. А кое-кто и вовсе не почувствует ничего необычного. Хуже всего это Полнолуние повлияет на трех знаков Зодиака. Им астрологи упорно не рекомендуют принимать все близко к сердцу.

Те проблемы, которые сегодня кажутся глобальными, завтра могут не иметь значения. Но давайте более конкретно.

Овен

Овны будут казаться максимально спокойными как для окружающих, так и для самих себя. Но на самом деле внутри них будет буря эмоций. И только одно некорректно произнесенное слово может разорвать внутреннюю пружину и направить на близких лавину гнева. Старайтесь не срываться ни на ком. Полнолуние пройдет, а неприятный осадок от ссоры останется.

Рак

Эти дни вам точно не зададутся. Старайтесь избегать решения важных вопросов, особенно тех, которые касаются денег, имущества или работы. Все принятые решения не будут иметь положительный результат. Лучше сосредоточьтесь на отдыхе, на любимом человеке тогда есть шанс, что этот короткий, но тяжелый период немного улучшится.

Дева

Вы в эти дни будете напоминать обнаженный нерв. Хоть вам и будет казаться, что все нормально, но все, кто рядом будет чувствовать ваше напряжение. Вывести вас из себя легче простого. Спровоцировать на гнев и скандалы тоже. Попытайтесь избегать провокативных диалогов, отделитесь максимально от всех насколько это возможно. Уже в пятницу все наладится и станет на свои места.

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