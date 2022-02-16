Астрологи назвали даты рождения людей, для которых 2022 год будет слишком сложным

Специалисты утверждают, что 2022 год слишком богатый на двойки. А это не лучшим образом повлияет на некоторых людей. Нумеролог Таша Ункель и астролог Алла Новокрещенова рассказали, для кого 2022 год будет слишком трудным и можно ли этого избежать. Специалисты назвали даты, в которые людям стоит быть очень осторожными, а также кому Голубой Тигр принесет удачу.





Самым трудным 2022 год будет для людей, которые родились под знаком Змеи, Быка и Обезьяны. Нумеролог утверждают, что опасность для этих знаков кроется в огромном количестве двоек 2022 года. Двойки – символ неопределенности, а значит, избежать эмоциональных качелей не получится. В числе 2022 зашифрована шестерка. Она связана с покровительством Венеры, которая никогда не обещает успеха.

При этом двойки будут накладываться, а значит, неуверенность постоянно будет возрастать. Этот год будет удачным для любителей творчества и приключений. На этом сказывается влияние Луны.

А вот самым тяжелым этот год будет для людей, которые родились в даты с максимальным количествам двоек. 20 м 22 февраля 2022 года. Эти дни будут тяжелыми для всех людей, но особая опасность таится для тех, у кого в датах рождения преобладают двойки.

Но агрессивный символ года в виде Тигра принесет много положительных моментов. Особенный успех ожидает людей, которые родились под знаком Тигра, Собаки и Лошади.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿