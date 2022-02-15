Клиенты популярного банка массово жалуются на отношение: что случилось

Рассказываем, почему клиенты обвиняют Приватбанк в нелояльном отношении.





Один из недовольных клиентов оставил отзыв на популярной платформе Минфин.

По словам автора, он около 3 месяцев провел в больнице с диагнозом ковид-19 и сообщал в банк, что решит все финансовые вопросы, как только выздоровеет.

В итоге у мужчины появилась существенная задолженность за картой «Универсальная». И это при том что на протяжении трех месяцев ему никто не звонил. Мужчина обратился на горячую линию банка с просьбой пойти навстречу.

Оператор по-хамски ответил, что никого это не интересует и ему стоит ожидать представителей банка в гости для описи имущества. Но это еще не все. Дальше банк сам начал звонить клиенту с предложением внести 2 500 гривен до конца месяца, чтобы банк не трогал его.

Мужчина, который потратил 300 000 гривен на лечение, обратился другой банк, чтобы взять в кредит 2 500 гривен. Там ему пошли навстречу и даже не начислили проценты за три месяца, пока он болел.

Деньги клиент положил на карту Приватбанка, но уже через неделю ему снова позвонили с вопросом «Когда вы вернете долг».

И ладно бы просто звонок, но лучше всего отношения к клиентам показывает фраза «Ну, поищите еще» на ответ, что денег пока нет и следующий платеж будет с зарплаты.

Как это комментируют в Приватбанке

Представители финансового учреждения отреагировали на жалобу и оставили комментарий под отзывом мужчины. В нем говорится о том, что в связи с пандемией банк отменил пени и штрафы, а проценты начисляются только по базовой ставке.

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