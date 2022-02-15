Астрологи назвали худшую черту характера каждого знака Зодиака: многим она мешает быть счастливыми

Все мы имеем какие-то отрицательные черты характера. Они могут быть похожими, или даже идентичными, или кардинально разными. Иногда нам кажется, что мы вполне нормальны в то время как другим что-то не так.





Но дыма без огня не бывает, и если ваша половинка, друзья или близкие начинают говорить о каком-нибудь вашем недостатке, задумайтесь, не стоит ли вам действительно пересмотреть собственное поведение.

Тем более что отрицательная черта, которая очень бесит окружающих есть у каждого. Формируется она на основе характера, а еще под влиянием знака Зодиака. Астрологи рассказали, какие знаки чем раздражают.

Овен

Этот знак часто хочет решать все сам, презирая тем самым мнение окружающих. Близких иногда это очень раздражает, ведь не всегда вы действительно правы.

Телец

Тельцы обожают быть в одиночестве, и ради этого иногда пренебрегают встречами с друзьями или временем проведенным с семьей, что последним бывает обидно.

Близнецы

К сожалению, часто отрицательная черта этого знака – лживость. А еще чрезмерная болтливость, которая иногда утомляет окружающих.

Раки

Они слишком сентиментальны, добры, но иногда это все превращается в нездоровый пессимизм, который раздражает других. Раки любят быть в плохом и плаксивом настроении, утомляяя окружающих.

Львы

Слишком драматичны и уверенны в их безупречности они этим отталкивают даже самых близких. Иногда такая их яркая черта, как настойчивость, может сыграть против них самих.

Дева

Больше всего раздражает окружающих придирчивость Дев. Они любят, чтобы все было четко, и так как они хотят. Часто они ставят слишком высокие планки своей половинке из-за чего многие ссорятся.

Весы

Этот знак не имеет слишком выраженных отрицательных черт, разве что легкомыслие. Некоторые назовут этих людей ветреными.

Скорпион

Среди негативных черт — скупость к деньгам и желание всеми манипулировать. Часто это импульсивные люди, по простому злые.

Стрелец

Обладают неисчерпаемым источником энергии, чем часто утомляют окружающих. Зато им с этой чертой очень даже хорошо живется.

Козерог

Слишком сосредоточены на себе и очень трудолюбивы, поэтому иногда презирают тех, кто по жизни двигается более расслабленно и лениво.

Водолей

Нетерпеливые и упрямые Водолеи не умеют быть снисходительны к тем, кто в чем-то слабее их. Они рубят с плеча, что очень отталкивает многих.

Рыбы

Черт, которые раздражают других, этот знак не имеет. Обладает чертой, которая мешает быть счастливыми им самим. Это чрезмерная участливость и желание всем помочь. Рыбы так могут проникнуться чужим горем, что и сами впадут в депрессию.

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