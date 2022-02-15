За продуктами в Польшу? Где на самом деле дешевле молоко и хлеб

Мы сравнили цены в польских и украинских супермаркетах одной сети. Результаты удивляют.





Польша для украинцев – это не просто страна для заработка, но и место для выгодных покупок. Число магазинов с импортными товарами в Украине стремительно растет, но цены не радуют.

Мы сравнили цены на товары первой необходимости в Украине и Польше. Для этого использовали сервис «Ашан Украина» и польский Aushan. Сравнение проводилось 11 февраля по курсу злотого 7,09.

Молоко. Пакет молока жирностью в 2,5% в Украине стоит 36 гривен, в Польше 2,7 злотого (19,14 гривны).

Сахар. 1 кг сахарного песка в Украине обойдется в 27,20 гривен, в Польше 2,98 злотых (21,12 гривны).

Мука. 1 кг 21,80 гривны в Украине, в Польше 2,26 злотых (16,06 гривен).

Растительное масло. В Украине 56, 60 гривен и 7,11 злотых (50, 40 гривен).

Хлеб. Пшеничный хлеб 400 грамм в украинском Ашане обойдется в 18 гривен, в польском 600 грамм – 1,98 злотых (14 гривен).

Плавленый сыр Hochland Гауда плавленый ломтиками 40% 130 грамм. В Украине 57,70 гривен, в Польше 4,07 злотых (28,85 гривен).

Куриное филе. 119,90 и 16,64 злотых (117,9 гривны) в Украине и Польше соответственно.

Гречка. 54,30 в Украине и 11, 62 злотых (82, 38 гривны) в Польше.

Как видите, значительная часть продуктов в Польше стоит гораздо дешевле. Но далеко не всем украинцам выгодно ехать в Польшу на закупы. Проще всего жителям пограничных территорий. А если еще и отслеживать акции, можно существенно сэкономить и получить продукты более высокого качества, чем в Украине.

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