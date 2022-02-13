Доллар снова перешагнет психологическую отметку: что будет с гривной на этой неделе

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты относительно доллара и евро на 14 февраля.





Национальный банк Украины рассчитал официальный курс доллара и евро относительно гривны на понедельник, 14 февраля:

доллар США – 28,04 гривны за единицу;

евро 1 евро – 31,87 гривны за один.

По сравнению с курсом Национального банка Украины на пятницу, 11 февраля, курс доллара упал на 13 копеек, а евро на 9 копеек.

Что происходит на рынке валют

На следующей неделе в связи с напряженной обстановкой и оттоком капитала нерезидентов со страны, гривна может пребывать в рамках 27,9-28,5 гривны за доллар.

Тем временем народный депутат Александр Дубинский сообщил на своем канала в телеграм, что с понедельника, вероятно, закроют аэропорты. На фоне этого доллар может вырасти даже до 40 гривен за единицу.

В целом, сейчас ситуация довольно сложная и спрогнозировать курс доллара сложно. Однако ожидать существенного снижения курса валют не стоит. В ближайшее время ситуация будет напряженной, угроза со стороны Российской Федерации негативно влияет на экономике, а если еще и закроют аэропорты, то гривна сильно упадет в цене. По сути, такая ситуация уничтожит экономику Украины. Но стоит надеется на лучшее и не поддаваться панике. Украинские власти уверяют, что ситуация под контролем.

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