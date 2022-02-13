ТОП-3 знака зодиака, чьи гороскопы редко совпадают с реальностью

Астрологи считают, что такие особенности связаны с уникальностью характера каждого из представителей этих знаков зодиака.





Каждый день миллионы людей читают астрологические прогнозы на день, месяц или даже год. Люди надеются получить ценный совет или защитить себя от возможной опасности. Но мало кто задумывается о том, что часть гороскопов просто не работает.

Астрологи уверяют, что это нормально. Причем дело не только в движении небесных тел. Специалисты напоминают, что каждый человек уникальный и создать универсальный прогноз крайне сложно. Но среди всех стоит отметить 3 знака зодиака, чьи прогнозы реже всего совпадают с реальными событиями.

Рыбы

Непредсказуемые и непостоянные Рыбы – прагматики и реалисты. Они привыкли полагаться только на свои силы и самостоятельно решать проблемы. Обычно они не очень склонны верить гороскоп. Представителей знака сложно напугать или обмануть, а значит, они считают все предсказания вымыслом.

Весы

Представители знака вечно сомневаются. У Весов сложный характер, они отчаянно стремятся делать все как можно лучше, а прогнозы астрологов собьют их с толку. Даже получив ценный совет Весы ему не поверят, а будут делать по-своему.

Тельцы

Представители знака упертые и непоследовательные, а потому, крайне редко читают гороскопы. А если и читают, то не верят в предсказания. Представители знака никому не доверяют, а значит, каким бы ни был прогноз они сделают по-своему. Астрологи советуют Тельцам иногда останавливаться и оценивать ситуацию. Это поможет выбрать правильный путь и не стать заложником ситуации.

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