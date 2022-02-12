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Астролог назвала самые удачные дни и числа для разных знаков зодиака

13.02.2022
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Анна Зорина рассказала, когда разным знакам зодиака стоит ожидать самых удачных дней


Одним везет в выходные, другим в будние дни. Кому-то нравится цифра 7, другие же в восторге от 3. Астрологи знают, что у каждого знака зодиака есть свои удачные дни и даты.

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Овны

Удачная цифра для этого знака – 3. А лучшие дни для удачных свершений – вторник. В этот день можно достичь любого успеха – как на работе, так и в личной жизни.

Тельцы

Тельцам особенно везет в пятницу. Если в их руки попадает что-то с цифрой 6, то успех им гарантирован.

Близнецы

Двойственность близнецов позволяет им добиваться успеха, когда на их стороне есть верный партнер. Самое счастливое число для них – 4. А лучший день для важных дел – среда.

Раки

Понедельник – день тяжелый. Но только не для этого знака. Счастливое число для Раков – 2. Лучшее время, чтобы загадать желания – полнолуние. С убыванием Луны желания начинают исполняться.

Львы

Удача на стороне Львов в раннее утро. Лучше всего им достигать целей в воскресенье, а счастливое число этого знака – 1.

Девы

Этому спокойному знаку нравится планирование. Лучший день для них – это среда, когда было достаточно времени на подготовку. Счастливая цифра – 4.

Весы

Свежие идеи приходят к этому знаку на природе. Лучший день для Весов – это пятница, когда можно выбраться за город. А везет этому знаку, когда рядом цифра 6.

Скорпионы

Скорпионы не верят в удачу и не доверяют талисманам. Но все же удачу им приносит цифра 3, а лучший день для нового дела – вторник.

Стрельцы

Представители знака умеют добиваться желаемого. Но если им нужна помощь Вселенной, стоит планировать важные дела на четверг. А удачная цифра для них – 5.

Козероги

Для Козерогов счастливая цифра 7. Именно она принесет им удачу. А везет этому знаку по субботам.

Водолеи

Представители знака обожают изменение. Им нужно движение, поэтому счастливое число для них – 8 – символ бесконечности. А удачу им принесет суббота – день изменений.

Рыбы

Представители знака постоянно ищут свое место. Им стоит внести немного спокойствия в свою жизнь и обратить внимание на цифру 9. А лучший день для успеха – это четверг.

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13.02.2022
1 хвилина на прочитання

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