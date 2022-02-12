Храните деньги на карте? Попрощайтесь с ними: почему банки без разрешения опустошают карты

Рассказываем, почему финансовые учреждения могут списать деньги с карты и можно ли их вернуть.





Многие украинцы сталкиваются с проблемой, когда с их карты списывалась непонятная сумма, хотя никакие расчетные операции не проводились.

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер рассказал, почему банк может списать деньги ни за что.

По словам эксперта, причина есть всегда. Просто нужно разобраться с ситуацией.

К примеру, в 2021 году в силу вступили новые правила, которые разрешают банкам автоматически списывать долги со счетов клиентов по требованию исполнительной службы.

Простыми словами, если ранее подобное происходило с теми, кто не платит алименты, то теперь все, кто включен в реестр должников по коммуналке, штрафам, кредитам или не выплачивает зарплату работникам, может столкнуться с блокировкой счета и списанием суммы долга.

Учитывайте, что списанная сумма будет немного выше, чем сумма долга. Дело в том, что к ней добавляется судебный сбор, пеня и расходы исполнительной службы.

В таком случае вернуть списанные деньги невозможно.

Похожая ситуация будет в случае списания долга в счет оплаты услуг как самого банка, так и сторонних организаций.

К примеру, человек сам подключил автоматическое списание средств на мобильный, а потом забыл об этом. Много сервисов действует в формате подписки, то есть ежемесячно списывается определенная сумма. Чтобы исключить такие траты, стоит следить за сервисами, которыми вы пользуетесь.

Совсем другая ситуация, когда деньги пропадают из-за мошенников. Есть множество схем. Одни пытаются завладеть данными для входа в личный кабинет, другие выманивают 1000 за вакцинацию.

В случае подозрительных транзакций без промедления блокируйте карту и обращайтесь в банк и правоохранительные органы.

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