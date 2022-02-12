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Молочка существенно вырастет в цене: неужели сыр и масло станут роскошью

12.02.2022
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За последние несколько месяцев в Украине подорожала молочная продукция. 900 мл молока подорожали на 1 гривну, а 1 кг творога – почти на 6 грн. Эксперты считают, что это только начало. Уже весной ценники на таких продуктах вырастут еще примерно на 5%.


Почему молочка дорожает

В октябре 2021 года «молочная корзина» (молоко, кефир, масло, сыр) обходилась в 478,9 гривен. Теперь такой же набор стоит 516 гривен. Для производителей такое подорожание несущественное, затраты на производство стремительно растут. Но цены искусственно сдерживают супермаркеты и правительство.

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Среди причин подорожания можно выделить три основные:

  • подорожание энергоносителей для предпринимателей;
  • подорожание молочного сырья, в том числе за счет подорожания кормов;
  • снижение прибыльности производителей молока.

Стоимость молочки зависит от сетевых супермаркетов. Они заключают договоры с производителями, где указывают цены. Для поднятия цен им приходится перезаключать договора с супермаркетами. Но последние незаинтересованные в этом. Чем дешевле они покупают продукцию, тем выше их прибыль. К тому же они могут позволить себе предлагать более дешевые товары, чем у конкурентов. Как итог – себестоимость стремительно растет, а цены увеличиваются плавно. Рост цен часто не покрывает расходы. Часть предприятий вовсе работаю в убыток.

Молочная отрасль нуждается в помощи

Доходность производства в январе 2022 года снизилась на 10%, если сравнивать с декабрем 2021 года. Эксперты считают, что весной цены на молокопродукты будут расти. Молочное сырье подорожало. Если сравнивать с прошлым годом, то аж на 15%. Также стремительный рост стоимости энергоносителей вынуждает производителей поднимать цены.

Еще один негативный фактор – увеличение экспорта и сокращение объемов производства. В таких условиях невозможно сдерживать цены на продукты. Вероятно, в ближайшее время стоимость молокопродуктов существенно вырастет. А если этого не произойдет, то качество молочки сильно ухудшится.

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12.02.2022
1 хвилина на прочитання

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