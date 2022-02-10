В Украине резко подорожают гаджеты: неужели смартфоны станут роскошью
В 2022 году существенно подорожает не только коммуналка и продукты.
После предложения Владимира Зеленского обеспечить каждого украинского пенсионера новеньким смартфоном, в мире заговорили о существенном подорожании гаджетов. Изменения цен затронут и украинский рынок.
Уже в 2022 году смартфоны существенно подорожают из-за дефицита микросхем и их подорожания.
При этом телефоны дорожали и раньше, например, с января по февраль 2021 года в среднем цены стали высшими на 600 гривен.
В чем причина дефицита микросхем
Пандемия коронавируса существенно повлияла на спрос. Ноутбуки, планшеты, техника для дома – все это было крайне востребовано в начале пандемии. Люди массово покупали технику для удаленной работы и развлечений.
Локдауны по всему миру повлияли на логистику, транспортировка тоже подорожала. По словам аналитиков Resilinc, в 2020 году перебои в цепочках поставщиков выросли на 67%. Конечно, это не единственный фактор, который привел к подорожанию важных комплектующих. Есть и другие:
- большинство компаний, которые занимаются поставками, обладают лишь технологией, а не производством;
- экологический кризис в Тайвани, где заводы оставались без воды;
- ряд техногенных катастроф, например, китайский Шихедзи и японская префектура Ибараки – места, где расположены крупнейшие производители кремния и электроники;
- дефицит кремния, из-за чего стоимость будут расти до 2027 года.
Украинцам стоит ждать подорожания?
Как сообщает Министерство финансов, техника в украинских магазинах подорожала еще в прошлом году. К примеру, в магазинах Киевстар гаджеты подорожали на 18%, в Фокстрот – на 20%, в Цитрусе – на 8%.
Напомним, что украинские интернет-провайдеры сообщают о повышении цен на интернет. В среднем стоимость доступа к сети подорожает на 20%.