В Украине резко подорожают гаджеты: неужели смартфоны станут роскошью

В 2022 году существенно подорожает не только коммуналка и продукты.





После предложения Владимира Зеленского обеспечить каждого украинского пенсионера новеньким смартфоном, в мире заговорили о существенном подорожании гаджетов. Изменения цен затронут и украинский рынок.

Уже в 2022 году смартфоны существенно подорожают из-за дефицита микросхем и их подорожания.

При этом телефоны дорожали и раньше, например, с января по февраль 2021 года в среднем цены стали высшими на 600 гривен.

В чем причина дефицита микросхем

Пандемия коронавируса существенно повлияла на спрос. Ноутбуки, планшеты, техника для дома – все это было крайне востребовано в начале пандемии. Люди массово покупали технику для удаленной работы и развлечений.

Локдауны по всему миру повлияли на логистику, транспортировка тоже подорожала. По словам аналитиков Resilinc, в 2020 году перебои в цепочках поставщиков выросли на 67%. Конечно, это не единственный фактор, который привел к подорожанию важных комплектующих. Есть и другие:

большинство компаний, которые занимаются поставками, обладают лишь технологией, а не производством;

экологический кризис в Тайвани, где заводы оставались без воды;

ряд техногенных катастроф, например, китайский Шихедзи и японская префектура Ибараки – места, где расположены крупнейшие производители кремния и электроники;

дефицит кремния, из-за чего стоимость будут расти до 2027 года.

Украинцам стоит ждать подорожания?

Как сообщает Министерство финансов, техника в украинских магазинах подорожала еще в прошлом году. К примеру, в магазинах Киевстар гаджеты подорожали на 18%, в Фокстрот – на 20%, в Цитрусе – на 8%.

Напомним, что украинские интернет-провайдеры сообщают о повышении цен на интернет. В среднем стоимость доступа к сети подорожает на 20%.

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