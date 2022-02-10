Еще один телеканал может пропасть с эфира: кому это выгодно

Петиция о применении санкций и остановке вещания телеканала «Наш», автор которого активист Сергей Стерненко, собрала 25 тысяч подписей. Теперь ее обязан рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.





В связи с этим, ряд телеграмм каналов припускают, что в ближайшее время РНБО примет решение о внесении телеканала «Наш» в санкционные списки и, вероятно, закроет канал. Также есть информация, правда, неподтвержденная, что президент уже обсуждал возможность закрытия телеканала с секретарем РНБО Алексеем Даниловым.

Как сообщают многочисленные СМИ, телеканал «Наш» попал в такую ситуацию в связи с возможными досрочными выборами в Верховную Раду, которые могут провести, если нынешний парламент согласится на выполнение Минских соглашений относительно Донбасса.

Аналитики считают, что подобное может привести к существенным политическим потрясением для страны, вплоть до перезагрузки власти.

Аудитория телеканала «Наш» преобладает в южно-восточных регионах страны. Закрытие медиаресурса, который критически выкладывает деятельность теперешней власти, позволит партии «Слуга народа» набрать больше голосов на Юго-Востоке Украины в случае выборов. То есть применение санкций или закрытие телеканала политически выгодное для преобладающей партии «Слуга народа».

Тем временем глава ВР и депутат от «Слуг народа» Руслан Стефанчук 7 февраля прокомментировал, что РНБО пока не рассматривала возможность применения санкций против телеканала «Наш».

Стоит отметить, что телеканал находится в собственности трудового коллектива.

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