У Москві занепокоєні вартістю вторгнення в Україну: CNN

Деякі російські офіційні особи стурбовані тим, що великомасштабне вторгнення в Україну може виявитися більш дорогим і складним, ніж вважає президент Росії Володимир Путін та інші представники влади. Про це повідомляє CNN з посиланням на чотири джерела, знайомі з розвідданими, отриманими США.





За даними телеканалу, деякі російські військові та співробітники розвідки також були незадоволені тим, що їхні плани про вторгнення виявилися розкриті західними країнами. При цьому немає жодних доказів того, що у Москві виступають проти плану вторгнення чи йдуть проти наказу Путіна, дізнався CNN.

Високопоставлений європейський чиновник, у свою чергу, заявив, що деякі російські військові не зовсім розуміють «план гри».

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