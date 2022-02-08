ТОП-5 женских имен, которые притягивают богатство

Эксперты собрали самые распространенные имени среди богатых и успешных женщин, которые попали в списки Forbes. Как оказалось, чаще других в роскоши купаются обладательницы таких имен.





Елена

Больше всего богатых дам носят имя Елена. Они любой ценой достигнут своей цели. Елены очень ответственные, отчего часто занимают руководящие должности. Представительницы женского пола, которые носят это имя, никогда не будут бедными.

Татьяна

Второе по популярности имя – Татьяна. Носительницы имени умеют грамотно распределить финансы, вести бизнес и успешно управлять большим количеством подчиненных. Это имя буквально заряжено на позитив и успех.

Наталья

Натальи успешны как никто другой. У них есть такие качества, как настойчивость, упрямство и стойкость. Это позволяет им легко решить все проблемы и выйти на желаемый уровень дохода.

Лидия

Носительницы этого имени умеют распоряжаться финансами и любой ценой добиваются успеха. Они могут действовать в одиночку или в паре с обеспеченным человеком. Но это не значит, что Лидии садятся на шею, они просто получают хороший фундамент, а далее действуют на свое усмотрение.

Ольга

Носительницы имени Ольга умеют тратить деньги. Такие дамы притягивают финансы к себе, чем больше Ольга тратит, тем больше денег к ней попадает. Такой вот парадокс.

Конечно, не стоит считать, что секрет успеха скрывается в имени. Просто у владельцев этих имен есть определенные черты характера, позволяющие им достигать успеха, в том числе финансового. Независимо от имени, у человека есть все шансы стать богатым, для этого нужно постоянно обучаться и уперто идти к своей цели.

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