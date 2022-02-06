Рождены, чтобы страдать: ТОП-3 самые несчастные знаки зодиака среди женщин

Три представительницы зодиакальной дюжины просто запрограммированы на невезение.





Так сложилось, что судьба улыбается далеко не всем людям. Есть женщины, которым легко дается все: семья, квартира, деньги. А есть Весы, Девы и Близнецы, которых астрологи считают самыми несчастными знаками зодиака среди женщин.

Близнецы

У женщин, рожденных под знаком Близнецы, очень сложный характер. Именно он препятствует им быть счастливыми. Еще одна негативная черта характерна – избыточная самокритика. Представители знака обожают копаться в себе, а это ни к чему хорошему не приведет. Чтобы обрести счастье, девушки-Близнецы должны найти сильного партнера, который станет для них другом и помощником, чтобы принимать их такими, какими они есть.

Дева

Жизнь дев – похожая на бесконечную полосу препятствий. Они сильно стараются, чтобы сделать все идеально, но на это идет слишком много времени. Часто Девы страдают от постоянного подчинения. Речь идет не только о работе, но и о семье. Представители знака предпочитают занимать позицию жертвы и забывают, каково это, быть по-настоящему счастливой.

Весы

Главная проблема представительниц этого знака – неуверенность в себе. Весы могут быть талантливыми, но они абсолютно не верят в свои силы. Именно по этой причине женщины, рожденные под знаком Весов, часто откладывают важные решения на потом. Они легко поддаются влиянию других людей, из-за чего их часто используют.

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