ТОП-5 мужских имен, которые ненавидят женщины

Психологи рассказали, почему привычные для славян имена не нравятся женщинам.





В силу разных причин, когда-то популярные мужские имена все меньше нравятся женщинам. Психологи объясняются это не модой и не энергетикой. Дело в звучании и ассоциациях, которые они вызывают.

Александр

Красивое звучание этого имени сделало его одним из самых популярных в стране. У женщин оно вызывает негативные эмоции за счет широкой распространенности. Саша есть в любом коллективе, из-за того, что имя на слуху, оно быстро надоедает.

Иван

Распространенное славянское имя не вызывает восторга у женщин. Более того, мужчины с именем Иван раздражат девушек. Уж слишком сильно у прекрасной половины имя ассоциируется с Иванушкой-дурачком.

Олег

В последние годы имя теряет позиции. Отчество Олеговна почему-то вызывает противоречивые и неприятные чувства у женщин. А поскольку многие девушки думают о будущем своих потомков, имя Олег их не привлекает.

Сергей

Имя с красивым значением «ясный» сегодня не пользуется популярностью. Как и в случае с Олегами, девушки все чаще отказываются называть сыновей Сергеями. Имя теряет позиции и многие носители этого имени обречены на трудности в отношениях с женщинами.

Валентин

Красивое латинское имя не нравится женщинам из-за его сокращенного варианта – Валя. Почему-то считается, что носителям имени не хватает мужественности, якобы у них слабый характер. Это далеко не так, но такое заблуждение существует, а значит, Валентины обречены на проблемы в поиске спутницы по жизни.

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