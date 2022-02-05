Как выбрать профессию по дате рождения: советы нумерологов

Специалисты по числам рассказали, как дата рождения позволяет узнать главные черты характера и даже предсказать будущее.





Нумерологи уверены, что по числам, в том числе дате рождения, можно узнать особенности характера, а также предсказать будущее.

Знаки судьбы скрыты в жизненном пути каждого человека. Специалисты утверждают, что информация скрыта в дате рождения. Чтобы узнать свое судьбоносное число, необходимо провести несложный расчет. К примеру, человек родился 23 июня 1999 года. Проведем простой расчет, 2+3+0+6+1+9+9+9=39. Затем 3+9=12. В итоге 1+2=3.

Те, у кого число рождения единица, поддаются сильному влиянию Солнца. Небесное тело делает человека лидером. Он будет смелым и целеустремленным. Такой человек не видит препятствий на пути к цели. Такие люди достигнут успеха в медицине, политике и медиа.

Двойка говорит о том, что на человека сильно влияет Луна. Такие люди отлично ладят с окружающими. Они достигнут успеха, если станут психологами, дипломатами или преподавателями.

Число три говорит о таланте в творчестве и искусстве. Они достигнут успеха в любой творческой профессии: скульптор, художник, режиссер и так далее.

Четверки могут похвастаться сильной интуицией, что позволяет им создавать масштабные проекты. Их них получаются отличные юристы, маркетологи или блогеры.

Те, у кого получилось пять, живут под влияние планеты Меркурий. Такие люди склонны к изучению языков. Они очень легко идут на контакт с людьми. Лучший выбор для них – путь в журналистике или писательстве.

Обладатели числа шесть находятся под влиянием Венеры. У них есть чувство стиля и артистичность. Таким людям стоит выбирать творческие профессии, например, дизайнер или стилист.

Семерки очень умные и эрудированные. Такие люди легко достигнут успеха в роли следователя, врача, путешественника.

Число восемь говорит о мудрости, преданности и выносливости. Такие люди довольно упрямые, отчего достигают успеха в бизнесе, сфере образования, политике и общественной деятельности.

Люди с девяткой очень настойчивые и решительные. Они ничего не боятся, а значит, легко достигнут успеха в спорте, творчестве и даже астрологии.

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