Эксперты рассказали, что будет с долларом в 2022 году, и назвали самые тяжелые периоды

Новый год начался очень неожиданно для всех, кто смотрит за курсом валют. Если в декабре 2021 года доллар держался на отметке 26 грн за единицу, то в течение января 2022 года он стремительно вырос сразу до 29 грн.





Это, конечно, посеяло немало паники и среди бизнеса и среди обычного населения. Люди начали скупать доллары, затем через день-два он резко дешевел на 20-30 копеек, и все опять же приостанавливались, не понимая, что делать и чего ждать от валюты.

Эксперты отмечают, сейчас ситуация стабилизировалась. Можно даже делать немного дальновидные прогнозы. Конечно, прогнозируют что-нибудь, пока еще с осторожностью, но все же. Как минимум, паника стихла, а вместе с ней и искусственный рост цены на иностранную валюту.

Больше всего на доллар влияет политическая ситуация в стране

Эксперты уже утвердительно могут говорить о том, что больше всего на курс влияла и продолжает влиять именно политическая ситуация. А если быть чётким, то угроза полномасштабной войны. Никакие другие новости никак не влияли на валютные колебания.

К примеру, не повлиял на курс валют дополнительный кредит стране от Евросоюза, который составил 1,2 миллиарда долларов. Мало что изменило и увеличение учетной ставки на 1%. А вот новости с фронта постоянно держат доллар в напряжении и обесценивают гривну.



Только сейчас, когда ситуация немного стабилизировалась и начались более оптимистичные новости, доллар перестал стремительно расти.

Аналитики отмечают, что самым трудным будет именно первый квартал года. Сейчас инвесторы с осторожностью смотрят в сторону Украины, ситуация с войной все еще во взвешенном состоянии. А вот улучшение ситуации следует ожидать со второго полугодия. Летом гривна должна укрепиться и до конца года не терять своих позиций.

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