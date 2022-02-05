Можно ли забеременеть от двух мужчин одновременно: ответы ученых

Эксперты утверждают, что беременность от двух разных самцов часто встречается у животных. Чаще всего у кошек и собак.





Считается, что зачать детей от двух мужчин одновременно невозможно, но подобное в природе все же случается, хоть и крайне редко.

Недавно в Турции женщина родила двух мальчиков-близнецов, зачатых одновременно от мужа и любовника. Это обнаружилось, когда супруг женщины решил провести ДНК-экспертизу. Дело в том, что один из двойняшек был совсем непохожим на отца. Тест ДНК показал, что мужчина биологический отец лишь одного мальчишки. В то время как жена – биологическая мать обоих детей.

Простыми словами, близнецы были зачаты от разных отцов. Такое случается крайне редко. В науке подобное явление носит сложное название – гетеропатернальная суперфекундация или оплодотворение двух или более яйцеклеток одного овуляционного периода сперматозоидами разных мужчин.

Директор Пекинского Чжунчжэнского судебного идентификационного центра Дэн Яцзюнь говорит, что вероятность гетеропатернальной суперфекундации один на десять миллионов.

Дело в том, что матери детей необходимо был произвести две яйцеклетки вместо одной в один месяц, чтобы получились двойняшки. Также ей нужно было вступить в сексуальный контакт с двумя мужчинами в очень короткий промежуток времени.

Стоит уточнить, что у людей подобная ситуация выявляется всего в 2,4% пар близнецов, в то время как у животных – это достаточно частое явление.

Кстати, муж женщины, которая ему изменила, ушел от нее. Также от нее отказались родители, а суд запретил ей общаться с детьми. Ситуация усугубляется тем, что Турция – мусульманская страна, а вероятно, женщина лишится прав на близнецов.

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