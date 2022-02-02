От 3000 до 4500 грн.: кто из пенсионеров будет получать такой минимум

Уже в марте состоится индексация пенсий, в связи с чем они немного подрастут. В целом повышение должно быть примерно на 14%, но большинство доплат будут фиксированными и зависеть от возрастной категории пенсионеров, наличия или отсутствия льгот, и тому подобное.





Следовательно, у некоторых уже с марта минимальная пенсия будет 3000 грн, у некоторых 4500, а у некоторых еще больше. Кому сколько достанется — рассказываем, ссылаясь на информацию, разглашаемую Пенсионным Фондом Украины и Министерством социальной политики.

Размер надбавки будет в основном зависеть от возрастной категории украинцев

Самые существенные доплаты действительно получат определенные возрастные категории. Но речь идет только о тех, кто имеет полный страховой стаж, то есть 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Тем кому 80+ насчитают по 500 грн. Возрастная категория 75-80 получит по 400 грн. Возрастная категория 70-75 лет получит по 300 грн.

Кроме того, почти по 200 грн получат владельцы минимальной социальной помощи. Она наконец-то пересечет психологическую отметку в 2000 грн. Минимум по 3000 грн, вместе с надбавкой, будут иметь все, кто имеет полный стаж, и 70 лет. Тем кому не хватит 100 или 200 грн обещают, закруглить эту сумму, чтобы в итоге было 3000.

Средняя пенсия по Украине, которая сейчас примерно 3900 должна дорасти до 4500 грн. Ее получают около 30% пенсионеров. Ну а максимальная выплата, получаемая 3% граждан, пересечет отметку в 20 000 грн. Она исчисляется, как 10 минимальных пенсий.

Вырастут и другие пенсии и выплаты

Кроме этого возрастут и пенсии военнослужащих примерно на 700 гривен. Вырастут пенсии лиц с инвалидностью. Существенно повысят социальную помощь потерявшим кормильца в зоне АТО. А также на несколько сотен гривен вырастет выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка, воспитывающегося в многодетной семье.

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