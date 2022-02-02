Истерички, не умеющие хранить верность: так характеризуют астрологи представительниц трех знаков Зодиака

Истеричность – это черта, более присущая именно женщинам. Женщины считаются гораздо более эмоциональными, чем мужчины. Им свойственно чаще плакать, чаще и более эмоционально смеяться, бурно возмущаться, злиться или долго обижаться.





Некоторые женщины ярче выражают свои эмоции, некоторые меньше. Некоторые связывают это с разными темпераментами, характерами и даже воспитанием.

Астрологи же считают, что всему виной знак Зодиака, под которым родилась девушка. Более того, от этого зависит еще и то, насколько верной она будет в отношениях. К сожалению, по мнению тех же астрологов, истеричность и неверность это часто две черты, сочетающиеся в одном человеке, родившемся под одним из трех знаков.

Лев

Кто бы сомневался, что у Львицы есть еще тот темперамент. Это очень сильная и волевая женщина с очень изменчивым характером. То она еще несколько минут назад спокойно с вами разговаривала и мило улыбалась, то уже глазами готова испепелить и рвать на куски всех, кто к ней приблизится.

Вывести из равновесия представительниц этого знака может любой спор или что-то, не совпадающее с ее ценностями, мнениями или убеждениями, поэтому даже если вы думаете иначе не пытайтесь навязывать свое мнение Львицам. К изменам они не очень склонны, но в слишком разъяренном состоянии могут пойти на этот шаг. Особенно если любимый сильно провинился.

Скорпионы

Истерики, слезы, интриги, актерская игра – это все вторые имена женщин Скорпионов. Они прекрасные манипуляторы, и запросто заплачут, если это нужно, чтобы мужчина сделал все, как они хотят. Обычно это красивые и харизматические женщины, которые пользуются популярностью среди противоположного пола. Предательство для них не табу, а способ приятно провести время. Тем более заманчивых предложений обычно так много.

Рыбы

Рыбы плачут часто и много. Если мужчина раздражается этим слезам, Рыбы начинают плакать еще больше апеллируя тем, что их никто не понимает. Как результат, женщина Рыба начинает искать утешение на стороне. Кстати, именно Рыбы очень часто изменяют бывшим.

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