Совместной жизни у них не будет: астрологи назвали наиболее несовместимые знаки Зодиака

Знал бы где упадешь — постел бы солому. Есть похожая поговорка и она очень хорошо сочетается со многими жизненными ситуациями. Так же и в личной жизни.





Если бы люди знали, что их ждет вместе через несколько лет, половина никогда не создавала бы друг с другом семью. Конечно, любую ошибку можно исправить разводом, но это всегда очень больно, особенно если в браке появились дети. Если бы партнеры внимательнее подходили к выбору друг друга, то многих проблем можно было бы избежать.

А еще, как бы это странно ни звучало, но гороскопы и совместимость по знакам – это совсем не ерунда. Астрологи назвали несколько пар, которые ну совсем не совместимы. Если вы сейчас в отношениях с таким партнером, хорошо подумайте, готовы ли вы к 100% сомнительному будущему.

Телец и Стрелец

Тельцы приземлены, консервативны и очень упрямы. Стрельцы свободны, спонтанны и любящие перемены люди. Это полные противоположности, которые поначалу притягиваются друг к другу, но в общем быте ну никак не сживутся.

Лев и Скорпион

Львы волевые, властные и любят командовать. Скорпионы такого не одобряют и хотя будут молчать, но сделают все по своему. Сначала ослеплённые страстью и влюбленностью они не будут замечать эти недостатки друг друга, но потом это станет глобальной проблемой.

Козорог и Водолей

Козороги боятся перемен, а Водолеи их обожают. Козороги будут всегда думать, накормлены ли дети, есть ли чем поужинать, достаточно ли чисто в доме, а Водолеи будут мечтать о дальних краях и океанах, о вечеринках и богемных развлечениях. В начале отношений это будет классная пара, но потом они будут общаться, как на разных языках.

Рыбы и Весы

Эта пара могла бы быть счастлива, если бы они больше говорили о своих чувствах, и меньше придумывали себе то, чего нет. Рыбы молчаливы, а Весы поэтому думают, что их не любят, они не нужны. В результате Весы все чаще будут пропадать в кругу друзей, а Рыбы и дальше будут молча страдать и ревновать пока этот болезненный союз не распадется.

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