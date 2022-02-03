Спільного життя в них не буде: астрологи назвали найбільш несумісні знаки Зодіаку

Знав би де впадеш — постелив би солому. Є така приказка і вона дуже гарно поєднується з багатьма життєвими ситуаціями.





Так само і в особистому житті. Якби люди знали, що їх чекає разом через кілька років, то половина ніколи не створювала б один з одним сім’ю. Звісно, будь-яку помилку можна виправити розлученням, але це завжди дуже боляче, а особливо якщо в шлюбі з’явилися діти.

Якби партнери більш уважно підходили до вибору один одного, то багатьох проблем можна було б уникнути. А ще, як би це дивно не звучало, але гороскопи та сумісність по знаках — це зовсім не дурниця.

Астрологи назвали кілька пар, які ну зовсім не сумісні. Якщо ви зараз в стосунках з таким партнером, добряче подумайте, чи готові ви до 100% сумнівного майбутнього.

Телець і Стрілець

Тельці приземлені, консервативні та дуже вперті. Стрільці вільні, волелюбні, спонтанні і люди, що люблять зміни. Це повні протилежності, які спочатку притягуються один одного, але у спільному побуті ну ніяк не зживуться.

Лев і Скорпіон

Леви вольові, власні та люблять командувати. Скорпіони такого не одобрюють і хоч й будуть мовчати, та зроблять все по своєму. Спочатку засліплені пристрастю та закоханістю вони не помічатимуть цих недоліків один одного, але потім це стане глобальною проблемою.

Козоріг і Водолій

Козороги бояться перемін, а Водолії їх обожнюють. Козороги будуть завжди думати, чи нагодовані діти, чи є чим повечеряти, чи достатньо чисто в домі, а Водолії мріятимуть про далекі краї і океани, про вечірки і богемні розваги. На початку відносин це буде класна пара, але потім вони спілкуватимуться наче на різній мові.

Риби та Ваги

Ця пара могла б бути щасливою, якби вони більше говорили про свої почуття, і менше придумували собі те, чого немає. Риби мовчазні, а Ваги через це думають, що їх не люблять, вони не потрібні. В результаті Ваги все частіше пропадатимуть в колі друзів, а Риби й далі мовчки страждатимуть та ревнуватимуть допоки цей болючий союз не розпадеться.

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