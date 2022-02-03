ТОП-профессий, представителям которых крупно повезет: прогноз астролога Алены Никольской

2022 год обещает быть щедрым на приятные события. Самая стремительная планета солнечной системы – Меркурий – возвращается на привычную орбиту и оставляет в прошлом все обиды и разочарования. Это время творчества и невероятных событий. Кому повезет больше всего, рассказала астролог Алена Никольская.





Специалист в области эзотерики рассказала, что весь февраль будет очень позитивным периодом. Крупные сделки, новые контракты, покупка недвижимости – все это будет крайне успешным. И дело тут не только в Меркурии.

Сейчас многие планеты входят в знак Козерога: Венера, Марс, Плутон. Это говорит о том, что все ваши действия будут иметь долгосрочные перспективы. Солнце в знаке Водолея, а когда Меркурий войдет в тот же знак, вы получите поддержку звезд для реализации самых смелых планов и желаний. Февраль 2022 года – лучшее время для всех, кто занимается общественными связями.

В том числе подразумеваются журналисты, а также писатели и люди, погруженные в творчество. Не стоит сомневаться в собственных талантах. Работайте усердно, как никогда, и успех обязательно придет. Не откладывайте мечты на потом. Действуйте прямо сейчас, ведь более успешное время в 2022 году может и не прийти. Не теряйте шанс изменить жизнь к лучшему, и наконец-то приобрести счастье.

Что касается остальных профессий, им не нужно расстраиваться и ждать подвоха от судьбы. Просто прислушивайтесь к своему сердцу, поверьте в свои силы и если вы уверены в успехе – не ждите. Действуйте быстро и решительно, сомнения ни к чему хорошему не приведут.

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