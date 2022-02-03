В «Дія» появились новые функции: украинцы будут в восторге

Министерство цифровой трансформации сообщило о запуске новых функций в мобильном приложении «Дія». Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем канале в Telegram во время прямой трансляции.





Отмечается, что новая функция в приложении «Дія» позволит украинцам принимать участие в разных опросах и создавать свои петиции. Как сообщает глава Минцифры, теперь граждане Украине смогут напрямую обратиться в органы власти со своими предложениями.

Федоров сообщил, что запуск опросов, как элемента прямой демократии, запланирован на 8 февраля на Dia Summit. Отмечается, что почти 14 миллионов пользователей приложения «Дія» получат возможность принимать участие в опросах.

Также Михаил Федоров отмечает, что запуск электронных петиций позволит украинцам напрямую обращаться к главе города со своими предложениями. К примеру, вам нужно решить вопрос с ямами на вашей улице. Вы создаете петицию, собираете несколько тысяч голосов в приложении «Дія» от своей общины. После этого глава города по закону будет обязан ответить на вашу петицию.

Такое нововведение должно улучшить коммуникацию между обычными гражданами и представителями власти. Это значительно упростит процедуру решения разного рода проблем, поскольку больше не надо будет собирать подписи на бумаге. А значит, вы сэкономите время и силы, ведь все вопросы можно решить в несколько кликов в удобном приложении.

Напомним, что украинцы могут сформировать в приложении «Дія» сертификат о бустерной дозе вакцины от коронавируса. При этом информация о двух предыдущих дозах вакцины останется.

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