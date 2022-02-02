Пенсіонерам рекомендують контролювати, чи вірно їм нараховують доплати до пенсії: як це зробити?

У березні цього року всім пенсіонерам перерахують пенсійні виплати. Все через індексацію у зв’язку з ростом цін, мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму тощо. Індексація буде у розмірі 14%, але крім цього буде й чимало інших фіксованих сум.





Відтак, по 300 гривень отримає вікова категорія 70-75 років, по 700 грн. отримають військовослужбовці. Приблизно на 400-500 грн. зросте середня пенсія по Україні.

Проте більшість населення не знають, яка сума доплат їм прийде. Все через індивідуальність розрахунків. Береться до уваги багато критеріїв і в результаті суми у всіх виходять різними.

Перевірити правильність нарахованих доплат дуже просто

Зазвичай у Міністерстві соціальної політики і у Пенсійному Фонді стверджують, що пенсіонерам не потрібно нікуди приходити, не треба писати жодних заяв. Мовляв перерахунки будуть проведені автоматично і кошти однозначно будуть нараховані. Та якщо з якихось причин в березні пенсія прийде у старому розмірі, варто все ж звернутися у Пенсійний фонд за місцем проживання. Там вам все повинні пояснити і якщо виникла якась помилка — усунути її.

Нарахування доплат здійснюється з урахуванням багатьох критеріїв

Перш ніж нарахувати пенсіонерам доплату, до уваги беруть багато факторів. Зокрема, в першу чергу враховується страховий стаж, далі розмір зарплати та страхових внесків, які особа сплачувала впродовж трудового періоду. Має значення наявність пільг, наявність роботи попри пенсійний вік та паралельне отримання пенсій.

Тому якщо у сусіда і у вас доплата зовсім різна це ще не привід вважати її помилкою. Ба більше, українці можуть наперед дізнатися про розмір своєї майбутньої пенсії, ще не будучи пенсіонерами. Для цього треба авторизуватися на сайті Пенсійного фонду України та зайти у свій особистий кабінет. Там ви побачите і власний стаж, і наскільки справно ваш роботодавець сплачує за вас страхові внески.

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