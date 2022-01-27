Ученые назвали алкогольные напитки, умеющие защищать от Covid-19

Ученые из китайской больницы Каннин в Шэньчжене сделали заключение, что употребление шампанского, красного и белого вина может снизить риск инфицирования коронавирусной болезнью. Данные исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.





Специалисты изучили информацию почти полмиллиона человек, из которых более 15 тысяч получили положительный тест на Covid-19. Участников исследования разделили на три группы:

те, что не пьют спиртного;

те, что употребляли алкоголь в прошлом;

те, кто пьют до сих пор.

Исследователи обнаружили, что меньше всего рискуют заразиться коронавирусом те, кто предпочитает красное вино и пьет более пяти бокалов в неделю. Риск инфицирования снижался на 17%.

Любители шампанского и белых вин, которые выпивали от 1 до 4 бокалов в неделю, снижают риск инфицирования Covid-19 на 8%.

При этом, при употреблении более 5 бокалов в неделю эффект почти незаметен. А вот у тех, кто регулярно пьет пиво и сидр, риск инфицирования Covid-19 на 28% выше.

При этом употребление красного вина не исключает риск заражения коронавирусом. А потому в случае подозрительных симптомов лучше обратиться к врачу.

В любом случае не следует заменять соблюдение дистанции, ношение маски и использование антисептика спиртными напитками. Стоит соблюдать рекомендации специалистов, чтобы защитить себя и близких.

Напомним, что 30 декабря 2021 года исследователи из университета Питсбурга, Соединенные штаты Америки, установили, что люди, которые контактировали с инфицированными Covid-19, но при этом их тест оказался негативным, чаще употребляли спиртное. Участники эксперимента, которые не заразились коронавирусом при контакте с инфицированным, употребляли в среднем одну порцию крепкого напитка в день. А вот те, кто почти не пил, получили положительные тесты.

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