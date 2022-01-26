Исследователи рассказали, кого поражает Омикрон и каких его симптомов стоит бояться

Коронавирус продолжает мутировать и распространяться по миру. Ежедневно обновляется информация о количестве зараженных и умерших. Есть и довольно приятная статистика среди выздоровевших, но к сожалению полностью остановить вирус пока не удается.





Самая большая проблема — появление новых штаммов, против которых бессильна и та вакцина, которой вакцинируется весь мир. Поэтому образуются постоянно новые вспышки и скачки заболеваемости. Сейчас в мире и Украине в том числе, доминирует Омикрон. Он передается от человека к человеку очень быстро, чем вытеснил предыдущую Дельту.

Однако медики говорят, что это даже к лучшему, ведь Дельта в разы более опасна, тогда как Омикрон переносится гораздо легче.

К Омикрону стали уязвимыми дети

Вообще Омикроном может заразиться любой, но если предыдущие штаммы не слишком распространялись среди детей, то сейчас дети часто болеют, причем с выраженными симптомами. Болеют даже младенцы, и среди них есть очень тяжелые случаи. Симптоматика данного штамма вируса следующая:

Сильный насморк. Нос закладывает практически с первого дня и очень сильно. Головная боль и боль в пояснице. При более тяжелых течениях болезни боль распространяется по всему телу, локализуясь в суставах. Температура. А здесь все очень индивидуально, ведь у одних температура держится всего 1 день, а у других целых 5-6 дней. Врачи говорят, все зависит от иммунитета.

Ну и заключительные симптомы, которых стоит бояться больше остальных, сильная диарея и рвота. Организм очень быстро обезвоживается и слабеет, поэтому нужно вовремя обратиться к врачу за помощью. Вообще, Омикрон меньше нуждается в госпитализации, а еще не провоцирует потерю обоняния и вкуса и не дает осложнений в виде пневмонии.

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