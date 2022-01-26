Глоба назвал три знака Зодиака, с которыми в феврале случится то, чего они никогда не ожидали

Астролог Павел Глоба – один из самых именитых в Украине. Он часто составляет гороскопы, и эти прогнозы всегда сбываются. По крайней мере, так говорят те, кто прислушивается к словам эксперта и следит тем указаниям, которые дают небесные светила.





И вот, после очередного анализа, Глоба назвал три знака, которых в феврале ожидает множество изменений. Положительными ли они будут, или отрицательными зависит от них самих. Что нужно делать, а чего нет, и к чему готовиться этим знакам, рассказываем.

Рак

Перемены в первую очередь будут подстерегать в личной жизни. Одиноким Ракам следует быть внимательными к окружающим, не пропускать знаков внимания или флирта. Все потому, что есть шанс действительно встретить свою половинку, но без вашей инициативы ничего не произойдет. Поэтому будьте бдительны и не упустите шанс быть счастливыми. Тем у кого есть партнер, можно расслабиться. Февраль принесет гармонию в отношения и полный штиль.

Весы

Если вы родились под этим знаком и именно сейчас задумываетесь выйти из отношений, или подать на развод — хорошенько подумайте. Звезды советуют воздержаться от схожих решений. В конце концов, они говорят и о том, что любые действия к лучшему, но только если они хорошо продуманы и правильны. Ну и также, Весы будут иметь изменения в карьерной жизни. Повышение, смена работы – все это будет не новинкой в ​​последний месяц зимы.

Скорпионы

Вы и не представляете, каким романтическим станет для вас февраль. Поддерживайте это настроение, ведь оно очень сильно зависит именно от вас и ваших действий. Если удастся сохранить гармонию в отношениях, то хорошие перемены последуют и во всех других сферах жизни. Вы будете приятно удивлены, как плодотворно закончится для вас эта зима.

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