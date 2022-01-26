Доплаты по несколько сотен и тысяч гривен: озвучен перечень украинцев, которым повысят пенсию

2022 неофициально уже называют годом повышений и доплат к пенсии. Она будет расти несколько раз и практически у каждого украинца. Кому-то досчитают по 300 гривен, кому-то по 3000-4000. Кто-то в конце года будет иметь минимум 3000 грн, тогда как сегодня получают только 2400, а некоторые будут радоваться аж 14 000 или 20 000.





В интернете появился исчерпывающий перечень украинцев, которые получат обновленные пенсии. Также стало известно и размер этих пенсий и приблизительный период выплат.

Список категорий граждан, которым повысят пенсию

Первые повышения произошли еще в начале января и затронули наиболее уязвимые слои населения. Речь о семьях, потерявших кормильцев в зоне АТО. Имеются в виду пожилые родители, потерявшие ребенка на Востоке. Или женщины с маленькими детьми, которые потеряли мужей. Им повысят социальную помощь почти на 2000 грн, и теперь она составит чуть более 6000 грн. Далее, повышение затронули тех, кто получил инвалидность в результате ликвидации аварии на ЧАЭС.

Доплаты получились существенными, например, тем, у кого инвалидность первой группы досчитали почти по 4000 грн. По 2000 и 1000 грн соответственно получила вторая и третья группы.

Среди других категорий, которые могут ожидать доплаты:

Пенсионеры от 70 до 75 лет: им досчитают по 300 грн. Некоторые получат еще больше, ведь эта возрастная категория должна получать не менее 3000 грн. Конечно, при наличии полного трудового стажа. Возрастная категория 75-80 лет получит по 400 грн. Возрастная категория 80+ получит 500 грн.

Кроме того, на 400-500 гривен вырастет средняя пенсия по стране, и будет составлять не менее 4500 грн. Вырастет и минимальная и максимальная выплаты. Первая пересечет отметку в 2000 грн, а вторая соответственно в 20 000 грн.

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