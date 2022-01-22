Новые правила трудоустройства в Польше вступили в силу: как изменится жизнь украинских заробитчан  

Все больше украинцев желают не только работать, но и жить в Польше.





Процедуру трудоустройства в соседней стране упростили. Теперь Польша стала еще более доступной для трудовых мигрантов. Именно упрощение процедуры устройства на работу повысил интерес к соседней стране. Уже в январе 2022 года спрос на вакансии вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Что изменилось

Повышение спроса на вакансии в Польше связан с продлением сроков выдачи разрешений на работу. Уже с 29 января разрешение будет действительно до двух лет. Напомним, что раньше можно было получить разрешение на 6 месяцев, а следующий не ранее, чем через полгода.

Теперь украинцы рассматривают Польшу не только как страну для трудовой миграции, но и для проживания. Возможность получить разрешение на работу сразу на два года открывает массу возможностей.

Вместо краткого пребывания – долгосрочное

По данным управления по делам иностранцев, украинцы все чаще предпочитают долгосрочные поездки в Польшу. В прошлом году вид на временное жительство получило около 300 тысяч украинцев.

Новые правила

Соседняя страна упрощает процесс трудоустройство иностранцев сразу для шести стран, в перечень входит Украина. Ряд указов подписал президент Польши Анджей Дуда. Новые правила вступят в силу во второй половине января:

украинцы смогут работать два года без разрешения на работу, но с декларацией о поручении работы;

для получения вида на жительство не нужно справка о месте проживания и постоянном источнике дохода. Теперь будут проверять лишь наличие официальной работы с минимальной зарплатой.

для подтверждения соцобеспечения теперь нужен только договор о трудоустройстве с указанием зарплаты.

Напомним, что минимальная зарплата в Польше, которая удовлетворит украинцев в соседней стране – 800 долларов.

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