Астрологи рассказали, союз каких знаков точно завершится болезненным и проблемным расставанием

Совместимость по гороскопу это то, на что многие обращают внимание. Некоторые даже не начинают отношения с партнером, который очень нравится, ведь знают, что они несовместимы и это не приведет к добру. Такие действия иногда очень уместны, ведь астрологи действительно считают, что некоторым знакам не стоит создавать семью, даже если их влюбленность очень сильная. Все завершится плачевно для обоих.





Овен и Водолей

Две совершенно разные и противоположные друг другу личности. Овны, которые ищут пожизненную верность, любовь, внимание и активного партнера. И Водолеи, которые верностью похвастаться не могут, а еще точно не ставят семью на первое место. Эта пара либо разойдется, либо будет глубоко несчастна вместе.

Лев и Телец

Это два импульсивных диктатора, которые сначала будут сгорать в пламени страсти, а затем начнут соперничать кто главный и ставить ультиматумы друг другу. Расставание неизбежно, но проблема в том, что оно будет очень болезненным и партнеры долго не смогут забыть друг друга, хотя и быть вместе не смогут.

Скорпион и Водолей

Различные взгляды на жизнь и характеры не дадут этим знакам быть вместе. Водолеи романтики, а Скорпионы нет. Каждый будет постоянно требовать от другого то, что ему не свойственно. Союз таких знаков может продержаться довольно долго, но по-настоящему счастливым он не будет.

Козорог и Рыбы

Похожая ситуация, как у предыдущих партнеров. Рыбы любят мечтать, летать в облаках, но не переходить к действиям, чтобы эти мечты сбылись. Козороги наоборот, много работают, инициативны и сосредоточены на карьере. Когда страсть проходит, эти знаки становятся просто сожителями. Особенно быстро такой союз разрушается, если Рыбы это мужчина, а Козерог – женщина.

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