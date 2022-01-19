Мошенники крадут деньги с карт через фейковый сайт ПриватБанка: как не попасть в ловушку

В сети появился сайт, который полностью копирует дизайн официального сайта Приват24. Главная цель фейкового ресурса – похищение конфиденциальной информации о пользователях, особенно паролей, для входа в настоящий интернет-банкинг.





Отметим, что фишинговый сайт зарегистрирован не на домене-однодневке, а на уже существующем сайте некой тренинговой компании из США Growth Strategy Institute.

Главная страница компании доступна, но в одном из разделов расположилась фишинговая копия Приват24. Вероятно, хакеры взломали страницу или администратор сервиса тоже в доли. В любом случае мошенники до сих пор похищают пароли украинцев.

Как работает схема

Сайт открывается по ссылке «www.growthstrategyinstitute.com/privat24.ua». Вероятно, жертвами становятся клиенты торговых площадок, которым скидывают ссылку для оплаты в мессенджерах или размещают на страницах фейковых интернет-магазинов.

Ссылка может быть полной или сокращенной. При переходе пользователь видит главную страницу входа в Приват24.

Кроме адреса в верхней строке, на странице нет ничего подозрительно. От пользователя, как обычно, просят ввести номер телефона для идентификации. После ввода номера система воспроизводит обработку запроса. Затем просят ввести пароль.

Если это сделать, мошенники получат всю информацию, чтобы заказать замену сим-карты и получить одноразовые пароли для входа в личный кабинет.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не переходите по сомнительным ссылкам. Пользуйтесь только официальным мобильным приложением или сайтом Приват24. Всегда обращайте внимание на адресную строку. Также можно зарегистрировать номер телефона по паспорту, чтобы злоумышленники не могли заказать перевыпустить сим-карту.

Как видите, сейчас стать жертвой обмана очень легко. Даже осторожный пользователь может не обратить внимание на адресную строку и внести свои данные. Лучший вариант – пользоваться приложением Приват24 на смартфоне, установленным с официального сайта.

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