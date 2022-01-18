ТОП-4 пари за знаком зодіаку, яким не судилося бути разом

Романи між представниками цих знаків зодіаку зазвичай супроводжуються сварками, нерозумінням та конфліктами.





Не всі знаки зодіаку можуть мирно спілкуватися. Астрологи розповіли, відносини яких пар приречені.

Леви та Раки

І хоча протилежності притягуються, суттєва різниця у характері не дасть цим знакам бути разом. Енергійним Левам буде нудно з мрійливими Раками. Самі ж Раки постійно відчуватимуть стрес і не зможуть протистояти емоціям Львів.

Водолії та Козероги

Для обох знаків зодіаку характерна наполегливість та небажання поступатися. Саме це може стати причиною сварок. Ні ті, ні інші не поступляться під час конфлікту. Ці знаки просто не зможуть знайти компроміс, що призведе до нових сварок. Рано чи пізно такі ситуації призведуть до розлучення.

Близнюки та Діви

Діви, які звикли твердо стояти на ногах і мислити приземлено, не зможуть зрозуміти мрійливих Близнюків. У цих знаків дуже різні погляди на життя, різний підхід до вирішення проблем та пріоритети. Знайти золоту середину при спілкуванні один з одним може бути дуже складно. Через деякий час парі все одно доведеться розлучитися.

Тельці та Терези

Здавалося б, такий тандем буде ідеальним. Обидва знаки зодіаку здатні розчинитися у своєму обранці. Вони можуть поринути у почуття своєї половини і розуміти її з півслова. Але у відносинах Терезів і Тельця не все так гладко. Бажання Терезів завжди доводити свою правоту і небажання Тільця поступатися за першої ж серйозної сварки стане причиною розлучення.

Звичайно, не варто сліпо вірити прогнозам астрологів. Але ви отримали чудове попередження. Тепер ви знаєте, що в якихось випадках варто поступитися або визнати думку свого партнера.

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