ТОП-4 пары по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе

Романы между представителями этих знаков зодиака обычно сопровождаются ссорами, непониманием и конфликтами.





Далеко не все знаки зодиака могут мирно общаться. Астрологи рассказали, отношения каких пар обречены.

Львы и Раки

И хотя противоположности притягиваются, существенная разница в характере не даст этим знакам быть вместе. Энергичным Львам будет скучно с мечтательными Раками. Сами же Раки будут постоянно испытывать стресс и не смогут противостоять эмоциям Львов.

Водолеи и Козероги

Для обеих знаков зодиака характерна настойчивость и нежелание уступать. Именно это может стать причиной ссор. Ни те ни другие не уступят во время конфликта. Эти знаки просто не смогут найти компромисс, что станет причиной новых ссор. Рано или поздно такие ситуации приведут к расставанию.

Близнецы и Девы

Девы, которые привыкли твердо стоять на ногах и мыслить приземленно не смогут понять мечтательных Близнецов. У этих знаков слишком разные взгляды на жизнь, разный подход к решению проблем и приоритеты. Отыскать золотую середину при общении друг с другом может быть слишком сложно. Спустя некоторое время паре все равно придется расстаться.

Тельцы и Весы

Казалось бы, что такой тандем будет идеальным. Оба знака зодиака способны раствориться в своем избраннике. Они могут погрузиться в чувства своей половины и понимать ее с полуслова. Но в отношениях Весов и Тельца не все так гладко. Желание Весов всегда доказывать свою правоту и нежелание Тельца уступать при первой же серьезной ссоре станет причиной развода.

Конечно, не стоит слепо верить прогнозам астрологов. Но вы получили отличное предупреждение. Теперь вы знаете, что в каких-то случаях стоит уступить или признать точку зрения своего партнера.