В Украине существенно подорожает вода: названые новые тарифы

В Украине с 1 января подорожали услуги водоснабжения. Почти полсотни водоканалов сообщили о росте тарифов. Такое решение приняла профильная комиссия. Главная причина – увеличение расходов на электричество, ремонты и зарплаты. В ряде случаев стоимость вырастет на 5 гривен на каждому кубометре воды.





На официальном сайте Нацкомиссии с вопросом энергетики и коммунальных услуг опубликовано постановление. В нем содержится информация о новых тарифах. К примеру, Киевводоканал повысит тариф на 5 гривен, до 30,38 гривен за каждый кубометр. В Тернопольводоканале стоимость кубометра воды вырастет почти на 7 гривен и составит 36,696 гривен за кубометр. Меньше всего вода подорожает для клиентов Полтававодоканала, цена вырастет на гривну и составит 33,768 гривны за кубометр.

Напомним, что, кроме воды, с 1 января также подорожает стоимость услуг с транспортировки газа. Стоимость вырастет в связи с подорожанием энергоресурсов для коммунальных предприятий. В целом по Украине стоимость изменится не существенно. Хотя в совокупности все эти незначительные повышения цен нанесут серьезный удар по карманам украинцев.

И это еще цены на голубое топливо зафиксированы до окончания отопительного сезона. А что будет с мая 2022 года даже сложно представить. Возможно, кубометр газа будет стоить 30 гривен, как сейчас в Европе. Если государство не вмешается, а это вряд ли, ведь власти уже пообещали МВФ внедрить рыночные цены на коммунальные услуги в обмен на очередной транш. Украинцам лишь остается надеется на снижение стоимости газа во всем мире. В противном случае долги за коммуналку достигнут небывалых ранее значений.