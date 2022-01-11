iPhone 14 Pro показали на живих фотографіях

Тільки лінивий не чув, що Apple нарешті планує відмовитися від чубчика у своїх флагманах. Чутки свідчать, що Pro-версії наступного покоління отримають виріз у екрані на кшталт Android-смартфонів. При цьому базова модифікації вийде з уже знайомим чубчиком, щоб додатково наголосити на ексклюзивності iPhone 14 Pro і Pro Max.





Фото макету iPhone 14 Pro з вирізом у формі таблетки по центру екрану 11 січня з’явилося в мережі. Перше питання, яке виникає, дивлячись на зображення пристрою – як працюватиме Face ID, адже для цього модуля у вирізі явно недостатньо місця. Тим більше, що крім нього треба розмістити фронтальну камеру, датчик освітленості і фірмовий сенсор TrueTone.

Ймовірно, що при подібному оформленні Face ID буде під екраном, або Apple оновить інфрачервоні датчики розблокування, щоб вони займали менше місця, ніж в попередніх iPhone.

Також у мережі з’явилася інформація про те, що нові iPhone 14 подорожчають. Згідно з даними MyDrivers, на нас чекають наступні ціни:

iPhone 14 – $ 799 (як і iPhone 13);

iPhone 14 Max – $ 899 ;

iPhone 14 Pro – $1099 (на $100 дорожче за iPhone 13 Pro);

iPhone 14 Pro Max – $1199 (на $100 дорожче за iPhone 13 Pro Max).

У чотирнадцятому поколінні iPhone вперше з’явиться збільшена стандартна модель із приставкою Max, яка прийде на зміну малопопулярному iPhone Mini. Презентація новинок очікується у вересні цього року.