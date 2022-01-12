50 грн. за буханку: в Украине прогнозируют дефицит хлеба и его безумное подорожание

Хлеб это то, что каждый день ест 80% украинцев. Хлеб покупают каждый день, без него некоторые вообще не представляют своей жизни. В Украине средняя цена за буханку хлеба колеблется в пределах 16-20 гривен, все зависит от производителя и места продаж. В супермаркетах и ​​продуктовых магазинах всегда дешевле, а вот в крафтовых пекарнях наоборот. Однако скоро все может очень сильно измениться.





Хлеб будет дорожать, и не на 1-2 гривны, а сразу вдвое и даже больше. Эксперты отмечают, что на это есть одна очень веская причина.

Удорожание газа для предприятий провоцирует повышение цен на продукты

Все потому, что для предпринимателей очень подорожал газ. Некоторые предприятия, в том числе и выпекающие хлебобулочные изделия, работают в убыток или едва выходят в ноль. Кроме этого, много продукции отправляется на экспорт, а остающаяся для Украины скоро будет дорожать. Эксперты отмечают, что, чтобы выходить хотя бы в какой-то доход, предприятиям нужно выставлять за буханку хлеба минимум 40-50 гривен и большинство из них могут это начать делать уже совсем скоро.

Такое подорожание существенно снизит спрос на данную продукцию. Если так случится, то предложение уменьшится и хлеб станет в дефиците. Словом, очень неутешительные прогнозы украинцы имеют на ближайшие месяцы.

Будут дорожать и другие товары и услуги

Стабильно каждый день растет доллар, а это всегда провоцирует повышение цен абсолютно на все. Следовательно, в ближайшее время на 10-15% подорожают импортные продукты, а еще молочная продукция, яйца, масло, крупы, то есть все, что входит в стандартную продуктовую корзину среднестатистического украинца.

Единственное что подешевело и не планирует дорожать – это яблоки. Просто урожай в этом году был действительно отменный.